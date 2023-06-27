Псковичам рассказали о порядке действий в случае утраты и обнаружения оружия

12:44, 27 июня 2023, ПАИ

Псковичам рассказали о порядке действий в случае утраты и обнаружения оружия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В соответствии с законодательством, в случае утраты ружья или иного зарегистрированного предмета вооружения владелец обязан незамедлительно сообщить о происшествии в Росгвардию.

«Это необходимо для организации розыска и предотвращения использования утраченного оружия злоумышленниками. При обнаружении чужого ружья важно сразу же сообщить об этом в правоохранительные органы, например по телефону единой службы спасения 112», – отметили в пресс-службе.

В Росгвардии напомнили, что утрата гражданского оружия, вследствие нарушения требований закона, влечёт административную ответственность, которая включает штраф в размере до десяти тысяч рублей и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трёх лет.

Псковичам также объяснили, что сокрытие факта утраты может повлечь и уголовную ответственность. Так, наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом и повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия, включает лишение свободы.