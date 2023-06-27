Очередь из большегрузов на границе в Псковской области увеличилась в 1,2 раза

11:53, 27 июня 2023, ПАИ

Очередь грузовых автомобилей на въезд в Россию из Латвии через пункты пропуска «Бурачки» и «Убылинка», расположенные в Псковской области, за последнюю неделю увеличилась в 1,2 раза. В общей сложности в очереди находится 320 большегрузов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных 26 июня.

«Бурачки», вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств. – Прим. ТАСС) перед пунктом пропуска – 290», – отмечается на сайте ФТС. А в пункте пропуска «Убылинка» очередь из фур составляет 30 автомобилей. Отметим, что неделю назад на границе стояло 270 грузовых автомобилей.

Помимо этого, в очереди фиксируются и легковые автомобили. В пункте пропуска «Бурачки» въезда в Россию ожидают 50 машин, а в «Убылинке» – 40 автомобилей. Также в пункте пропуска «Лудонка» в очереди находится семь транспортных средств.