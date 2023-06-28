Ночной патруль выйдет на улицы Великих Лук

14:06, 28 июня 2023, ПАИ

В Великих Луках решили протестировать идею создания ночных патрулей из числа внештатных сотрудников полиции, которые будут выявлять нетрезвых водителей ночью. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Основной задачей ночных патрулей должно стать выявление водителей, имеющих намерение сесть за руль в состоянии опьянения. В ходе обсуждения принято решение о формировании в тестовом режиме ночного патруля из двух человек для организации дежурства возле питейных заведений на улицах Дьяконова и Зверева в Великих Луках.

При выявлении или получении сведений о нетрезвых лицах за рулём участники этого общественного патруля по средствам мобильной связи должны оперативно связаться с нарядами ДПС, заступившими на смену, и проинформировать их о складывающейся ситуации для принятия соответствующих мер реагирования.

Если это начинание даст положительный результат, работа в данном направлении будет продолжена. Отметим, что осуществляется она в рамках дополнительных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.