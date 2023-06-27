Изборский музей-заповедник получил от «Яндекса» статус «Хорошее место»

12:47, 27 июня 2023, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Изборск» получил отметку «Хорошее место» в «Яндекс.Картах». Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Награда вручается организациям с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам пользователей. Победители получают специальную отметку в карточке компании в «Яндексе», а также наклейку, которую можно наклеить на дверь или витрину. «Мы разместили свою наклейку у входа в выставочный зал», – отметили в музее.

Аналогичную награду также получило и музейное кафе «Блинная», ранее уже вошедшее в десятку лучших предприятий общественного питания Псковской области.

«Хотим выразить огромную благодарность всем гостям нашего музея, которые поделились мнением о посещении Изборска. Благодаря обратной связи от вас мы становимся только лучше! Пользуясь случаем, приглашаем всех посетить Изборский музей. Напоминаем, что в выставочном зале, а также во всех экспозициях есть книги отзывов, в которых вы можете поделиться своими впечатлениями», – подчеркнули в музее.

Также своим мнением можно поделиться в карточке Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» в «Яндексе» и на специализированном портале http://quality.mkrf.ru/.