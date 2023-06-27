Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

117-й сезон Псковский драмтеатр завершит 5 июля

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина 5 июля завершит 117-й сезон. Три его спектакля станут финальными, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы

30 июня зрители смогут посетить спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева; 2 июля театр приглашает на новый спектакль – эпическую драму «Лягушки» по роману современного китайского прозаика, нобелевского лауреата Мо Яня от режиссёра Никиты Кобелева; закроет афишу мелодрама «Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу в постановке мастера комедийного жанра Дамира Салимзянова.

«Для последних встреч со зрителями театр выбрал наиболее яркие и значимые спектакли этого и прошлого сезонов», – отмечается в сообщении.

Вечер тюремного романса «Постой, паровоз!», премьерой которого в 2021 году открылась ещё одна сценическая площадка театра – буфет, до сих пор пользуется популярностью у публики. Именно поэтому Дмитрий Месхиев продолжил серию музыкальных спектаклей, поставив «Постой, паровоз! Вторая ходка» и «Случайный вальс». В настоящее время идут репетиции следующей музыкальной премьеры – на этот раз в сет-листе будут романсы.

Новый спектакль псковской сцены «Лягушки» стал действительно нерядовым событием: Псковский театр драмы первым в России в XXI веке обратился к современной литературе Китая, открыв российскому зрителю писателя Мо Яня, а через его произведение – историю и культуру восточной цивилизации. В спектакле задействовано больше половины труппы, многие артисты удивили публику неожиданными перевоплощениями, в особенности Линда Ахметзянова (Вань Синь) и Сергей Скобелев (Кэдоу).

Поводом для последней встречи в сезоне станет «Пигмалион» – самый зрительский спектакль, в котором есть и музыкальные номера, написанные специально для постановки, и специфический юмор Бернарда Шоу, который удалось передать режиссеру и переводчику Дамиру Салимзянову, и замечательные актерские работы Александры Кашиной, Максима Плеханова, Андрея Кузина, Георгия Болонева и других артистов труппы.

Открытие нового творческого сезона в Пскове запланировано на конец августа. Осенью зрителей ждёт несколько театральных премьер, Пушкинский фестиваль и музыкальный фестиваль Crescendo. За новостями театра можно следить в социальных сетях по тегу drampush и на официальном сайте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июня 2023

Британские сидровые сорта яблок будут выращивать в Псковской области
27 июня 2023

Субсидию в 100 тысяч рублей может получить псковская молодёжь на реализацию проектов
27 июня 2023

117-й сезон Псковский драмтеатр завершит 5 июля
27 июня 2023

Мастер-класс по изготовлению богородской игрушки пройдёт в Пскове 2 июля
27 июня 2023

Изборский музей-заповедник получил от «Яндекса» статус «Хорошее место»
27 июня 2023

Псковичам рассказали о порядке действий в случае утраты и обнаружения оружия
27 июня 2023

Что ждёт псковичей на фестивале «Граинская сторона», рассказали организаторы
27 июня 2023

Опубликована программа фестиваля «Прорыв линии «Пантера»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...