117-й сезон Псковский драмтеатр завершит 5 июля

13:03, 27 июня 2023, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина 5 июля завершит 117-й сезон. Три его спектакля станут финальными, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

30 июня зрители смогут посетить спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева; 2 июля театр приглашает на новый спектакль – эпическую драму «Лягушки» по роману современного китайского прозаика, нобелевского лауреата Мо Яня от режиссёра Никиты Кобелева; закроет афишу мелодрама «Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу в постановке мастера комедийного жанра Дамира Салимзянова.

«Для последних встреч со зрителями театр выбрал наиболее яркие и значимые спектакли этого и прошлого сезонов», – отмечается в сообщении.

Вечер тюремного романса «Постой, паровоз!», премьерой которого в 2021 году открылась ещё одна сценическая площадка театра – буфет, до сих пор пользуется популярностью у публики. Именно поэтому Дмитрий Месхиев продолжил серию музыкальных спектаклей, поставив «Постой, паровоз! Вторая ходка» и «Случайный вальс». В настоящее время идут репетиции следующей музыкальной премьеры – на этот раз в сет-листе будут романсы.

Новый спектакль псковской сцены «Лягушки» стал действительно нерядовым событием: Псковский театр драмы первым в России в XXI веке обратился к современной литературе Китая, открыв российскому зрителю писателя Мо Яня, а через его произведение – историю и культуру восточной цивилизации. В спектакле задействовано больше половины труппы, многие артисты удивили публику неожиданными перевоплощениями, в особенности Линда Ахметзянова (Вань Синь) и Сергей Скобелев (Кэдоу).

Поводом для последней встречи в сезоне станет «Пигмалион» – самый зрительский спектакль, в котором есть и музыкальные номера, написанные специально для постановки, и специфический юмор Бернарда Шоу, который удалось передать режиссеру и переводчику Дамиру Салимзянову, и замечательные актерские работы Александры Кашиной, Максима Плеханова, Андрея Кузина, Георгия Болонева и других артистов труппы.

Открытие нового творческого сезона в Пскове запланировано на конец августа. Осенью зрителей ждёт несколько театральных премьер, Пушкинский фестиваль и музыкальный фестиваль Crescendo. За новостями театра можно следить в социальных сетях по тегу drampush и на официальном сайте.