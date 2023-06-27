Партию мороженого чилийского лосося запретили провозить через Псковскую область

17:30, 27 июня 2023, ПАИ

Партию мороженого чилийского лосося весом 18,3 тонны запретили провозить через Псковскую область из-за нарушений в документах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Нарушения при ввозе партии рыбы на таможенную территорию ЕАЭС были зафиксированы на российско-латвийской границе РФ в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе.

В ходе документарного контроля государственный инспектор ведомства установил отсутствие предварительного уведомления от государственной ветеринарной службы Латвии о перемещении партии груза из Чили в Казахстан. Кроме того, дата перегрузки товара, указанная в документе, выданном уполномоченным лицом ветеринарной службы Латвии (15 мая 2023 года), опережала дату оформления акта перегрузки товара на месяц (15 июня 2023 года).

В итоге ввоз чилийского лосося на таможенную территорию ЕАЭС был запрещён, оформлен акт о возврате груза.