Псковская налоговая опубликовала график проведения вебинаров и семинаров

13:07, 27 июня 2023, ПАИ

УФНС России по Псковской области опубликовал график проведения вебинаров и семинаров в третьем квартале 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, одним из приоритетных направлений деятельности налоговых органов является повышение налоговой грамотности налогоплательщиков, оказание им консультационной помощи по актуальным вопросам.

С этой целью УФНС России по Псковской области организует бесплатные вебинары и семинары для налогоплательщиков. Специалисты рассказывают слушателям об изменениях налогового законодательства и помогают разобраться в вопросах, поступающих в ходе мероприятий.

Тематические семинары проводятся как для физических, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В настоящее время одной из основных тематик информационно-обучающих мероприятий является обсуждение нюансов введения с 1 января 2023 года единого налогового счёта (ЕНС).

Так, ближайший вебинар на тему ЕНС пройдёт 29 июня 2023 года в 11:00. Подключиться к онлайн-мероприятию можно по ссылке.

Кроме того, также 29 июня налоговики приглашают на встречу налогоплательщиков Плюсского района. Семинар пройдёт на улице Школьной, 1а в Плюссе (администрация Плюсского района, актовый зал). Начало мероприятия в 11:00.

Ознакомиться же с графиком мероприятий, проводимых псковскими налоговиками в третьем квартале 2023 года, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.