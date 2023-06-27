Псковская налоговая опубликовала график проведения вебинаров и семинаров
УФНС России по Псковской области опубликовал график проведения вебинаров и семинаров в третьем квартале 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Там отметили, одним из приоритетных направлений деятельности налоговых органов является повышение налоговой грамотности налогоплательщиков, оказание им консультационной помощи по актуальным вопросам.
С этой целью УФНС России по Псковской области организует бесплатные вебинары и семинары для налогоплательщиков. Специалисты рассказывают слушателям об изменениях налогового законодательства и помогают разобраться в вопросах, поступающих в ходе мероприятий.
Тематические семинары проводятся как для физических, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В настоящее время одной из основных тематик информационно-обучающих мероприятий является обсуждение нюансов введения с 1 января 2023 года единого налогового счёта (ЕНС).
Так, ближайший вебинар на тему ЕНС пройдёт 29 июня 2023 года в 11:00. Подключиться к онлайн-мероприятию можно по ссылке.
Кроме того, также 29 июня налоговики приглашают на встречу налогоплательщиков Плюсского района. Семинар пройдёт на улице Школьной, 1а в Плюссе (администрация Плюсского района, актовый зал). Начало мероприятия в 11:00.
Ознакомиться же с графиком мероприятий, проводимых псковскими налоговиками в третьем квартале 2023 года, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.