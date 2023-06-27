Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская налоговая опубликовала график проведения вебинаров и семинаров

УФНС России по Псковской области опубликовал график проведения вебинаров и семинаров в третьем квартале 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.  

Там отметили, одним из приоритетных направлений деятельности налоговых органов является повышение налоговой грамотности налогоплательщиков, оказание им консультационной помощи по актуальным вопросам.

С этой целью УФНС России по Псковской области организует бесплатные вебинары и семинары для налогоплательщиков. Специалисты рассказывают слушателям об изменениях налогового законодательства и помогают разобраться в вопросах, поступающих в ходе мероприятий.

Тематические семинары проводятся как для физических, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В настоящее время одной из основных тематик информационно-обучающих мероприятий является обсуждение нюансов введения с 1 января 2023 года единого налогового счёта (ЕНС). 

Так, ближайший вебинар на тему ЕНС пройдёт 29 июня 2023 года в 11:00. Подключиться к онлайн-мероприятию можно по ссылке.

Кроме того, также 29 июня налоговики приглашают на встречу налогоплательщиков Плюсского района. Семинар пройдёт на улице Школьной, 1а в Плюссе (администрация Плюсского района, актовый зал). Начало мероприятия в 11:00.

Ознакомиться же с графиком мероприятий, проводимых псковскими налоговиками в третьем квартале 2023 года, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июня 2023

Британские сидровые сорта яблок будут выращивать в Псковской области
27 июня 2023

Субсидию в 100 тысяч рублей может получить псковская молодёжь на реализацию проектов
27 июня 2023

117-й сезон Псковский драмтеатр завершит 5 июля
27 июня 2023

Мастер-класс по изготовлению богородской игрушки пройдёт в Пскове 2 июля
27 июня 2023

Изборский музей-заповедник получил от «Яндекса» статус «Хорошее место»
27 июня 2023

Псковичам рассказали о порядке действий в случае утраты и обнаружения оружия
27 июня 2023

Что ждёт псковичей на фестивале «Граинская сторона», рассказали организаторы
27 июня 2023

Опубликована программа фестиваля «Прорыв линии «Пантера»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...