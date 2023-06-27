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Общество

Субсидию в 100 тысяч рублей может получить псковская молодёжь на реализацию проектов

Принять участие в городском конкурсе молодёжных проектов «Есть идея», где участникам необходимо создать социально значимый проект, приглашают псковичей. Проект можно будет реализовать в Пскове, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: ПАИ

Конкурс проводится по пяти направлениям: добровольчество, патриотизм, профориентация, информационные технологии и организация досуга трудных подростков. По каждому из направлений можно получить грант до 100 тысяч рублей.

Срок подачи заявок до 14 июля 2023 года включительно. Перед подачей заявки необходимо изучить положение.

Напомним, конкурс «Есть идея» проводится третий год подряд. За это время субсидию могли получить проекты, связанные с урбанистикой, патриотикой, добровольчеством, туризмом и экологией. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Росмолодёжи или в сообществе молодёжного центра Пскова.

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