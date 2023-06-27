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Британские сидровые сорта яблок будут выращивать в Псковской области

Британские сидровые сорта яблок будут выращивать в Псковской области. Об этом в интервью «Псковской правде» рассказал создатель сидродельни «Заповедник» Александр Казаков.

Фото: Дарья Хваткова

Предприниматель отметил, что свой первый сидр сделал в 2016 году из пушкиногорских яблок. «Он сразу получился достаточно приличным. Я не буду говорить, что выдающимся, но, по крайней мере, «бездефектным»: у нас, как и у виноделов, есть такое понятие. Потому что Псковская область – это прекрасное место для производства сидра. Коллеги из других регионов говорят, что наш псковский сидр – очень узнаваемый. И можно даже говорить о некой «терруарности» [терруар – это совокупность почвенно-климатических факторов, определяющая сортовые характеристики сельхозпродукции. – ПАИ]», – подчеркнул он.

Александр Казаков пояснил, что для того, чтобы сделать хороший сидр, нужен прежде всего купаж: кислых яблок, сладких и горьких (или, по-другому, танинных). И в Псковской области, по словам эксперта, растёт замечательная дикая лесная яблоня. «Это отдельный биологический вид: если домашняя яблоня – это как кошка, то дикая лесная – как тигр! Её плоды высокотанинны, и это позволяет нам сбалансировать вкус. Он становится округлым, в нём больше нюансов, появляется шероховатость на языке», – подчеркнул создатель сидродельни.

Он отметил, что сейчас плоды дикой яблони в основном собирают местные жители: за лесные яблоки платят в три раза больше, чем за обычные, потому что собирать их тяжело. В этом году Александр Казаков планирует закладывать свой сад на средства, вырученные по гранту «Агростартап».

«В Себежском районе, в питомнике у знаменитого уже псковского садовода Ивана Мельника, сейчас подрастают наши 20 тысяч саженцев. В основном – российские поздние сорта, которые подходят для производства сидра. А ещё – саженцы, привитые от наиболее перспективных, на наш взгляд, диких яблонь. То есть такой «приручённый тигр <...>. Максим Брехт, наш энтузиаст сидроделия из Подмосковья, привёз из Британии прививочный материал, посадил сад, отобрал четыре подходящих под наш климат сорта. Мы взяли у него саженцы, так что тоже будем выращивать британские сидровые сорта яблок», – заметил Александр Казаков.

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