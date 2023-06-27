Записаться к врачу в Псковскую областную больницу теперь можно онлайн
Записаться к врачу в Псковскую областную клиническую больницу теперь можно онлайн. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
Специальная форма создана на обновленном сайте больницы. Онлайн-заявки обрабатываются в рабочие дни с 8:30 до 15:00.
Заявки, поступившие после 15:00, обрабатываются на следующий день. Онлайн-запись здесь.
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