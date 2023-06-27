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Общество

Ольгинский мост в Пскове откроется меньше чем через час

Осталось меньше часа до полного открытия Ольгинского моста в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Он отметил, что дорожное покрытие моста полностью поменяли. В качестве защитного слоя использовали литой асфальтобетон, чтобы конструкция стала более надёжной. Гарантия на покрытие составит четыре года.

«Благодарю подрядчика за высокие темпы работы! Все работы по ремонту составили около трёх месяцев», – написал Борис Елкин.

Напомним, что ремонт Ольгинского моста начался в середине марта. Дорожники сняли слой старого асфальтадемонтировали гидроизоляцию и уложили новое покрытие на двух полосах. Ремонт второй половины моста начался 20 мая.

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