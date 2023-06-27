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Общество

Псковичка представит регион на федеральном этапе всероссийского конкурса профмастерства

Главный специалист отделения занятости по Пскову и Псковскому району Татьяна Зиновьева номинирована на участие в федеральном этапе конкурса профмастерства в сфере содействия занятости населения, который стартует 1 августа 2023 года. Об этом сообщается в группе «Центр занятости Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее семь специалистов отделений занятости по Псковской области стали финалистами регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения в номинации «Лучший специалист» в категории «Карьерный консультант».

В финале участники прошли письменное тестирование, разработали различные варианты решений смоделированных ситуаций и ответили на вопросы членов оргкомитета конкурса.

Фото здесь и далее: центр занятости Псковской области

По итогам финальных испытаний победителем конкурса стала главный специалист отделения занятости по Пскову и Псковскому району Татьяна Зиновьева. Второе место у ведущего инспектора отделения занятости по Порховскому району Ольги Марковой, а третье место завоевала ведущий психолог отделения занятости по Великим Лукам и Великолукскому району Елена Лаврентьева.

Все участники конкурса получили памятные дипломы и специальные награды. Итоги всероссийского конкурса подведут в декабре 2023 года.

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