Псковичка представит регион на федеральном этапе всероссийского конкурса профмастерства

17:36, 27 июня 2023, ПАИ

Главный специалист отделения занятости по Пскову и Псковскому району Татьяна Зиновьева номинирована на участие в федеральном этапе конкурса профмастерства в сфере содействия занятости населения, который стартует 1 августа 2023 года. Об этом сообщается в группе «Центр занятости Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее семь специалистов отделений занятости по Псковской области стали финалистами регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения в номинации «Лучший специалист» в категории «Карьерный консультант».

В финале участники прошли письменное тестирование, разработали различные варианты решений смоделированных ситуаций и ответили на вопросы членов оргкомитета конкурса.

По итогам финальных испытаний победителем конкурса стала главный специалист отделения занятости по Пскову и Псковскому району Татьяна Зиновьева. Второе место у ведущего инспектора отделения занятости по Порховскому району Ольги Марковой, а третье место завоевала ведущий психолог отделения занятости по Великим Лукам и Великолукскому району Елена Лаврентьева.

Все участники конкурса получили памятные дипломы и специальные награды. Итоги всероссийского конкурса подведут в декабре 2023 года.