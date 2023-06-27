Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Праздник Ивана Купалы пройдёт в Полистовском заповеднике 15 июля

Деревенский праздник по мотивам Ивана Купалы пройдёт в Полистовском заповеднике 15 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

Мероприятия начнутся в 16:00. Для гостей запланированы творческие мастер-классы, выступления народных коллективов, ярмарка, угощение деревенскими деликатесами, фотозона, детская программа, экологические и народные игры, в зависимости от погодных условий планируется костёр.

В этом году специальными гостями праздника станут наставники детского технопарка «Кванториум. Псков», они планируют провести занятия по раскрашиванию картинок с дополненной реальностью и рисованию 3D-ручками.

«День Ивана Купалы отмечается во время летнего солнцестояния, и многие обряды этого дня были связаны с солярными, то есть солнечными символами. Несмотря на то что Полистовский Купала пройдёт чуть позже этой даты, мы решили, что повод посмотреть на Солнце поближе всё-таки есть. Поэтому ещё одним естественно-научным мастер-классом может стать наблюдение Солнца в специальный солнечный телескоп! Такой телескоп ослабляет яркость Солнца в 1000 раз и делает возможным увидеть пятна, протуберанцы и другие детали поверхности звезды. Для проведения мастер-класса нужно ясное небо и хорошая погода, будем надеяться, она нас не подведёт», – отметили в заповеднике.

Также в программе запланированы экскурсии в музей крестьянского быта и по новому эколого-краеведческому маршруту «Люди и леса». Посетить экскурсию, которая рассказывает о традиционном быте полистовских крестьян, их взаимодействии с природой и новейшей истории этого края, можно будет по предварительной записи. Гости праздника смогут посетить деревенский храм, отправить открытку настоящей деревенской почтой, принять участие в ботаническом квесте и посетить экологический класс под открытым небом «Полистовье на ладони».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июня 2023

Псковские выпускники собрались на общегородской праздник
27 июня 2023

Для гостей кинофестиваля в Пскове подготовили около десяти мероприятий, не связанных с показами фильмов
27 июня 2023

В Псковской области усилят контроль над реализацией нацпроектов
27 июня 2023

В Псковском музее-заповеднике провели ознакомительную встречу для практикантов ПсковГУ
27 июня 2023

Самый кассовый фильм Индии покажут на кинофестивале в Пскове
27 июня 2023

Замеры концентрации паров ртути проведут на улице Индустриальной в Пскове
27 июня 2023

Светлана Мельникова – о гостях Псковского музея: Идём к заветному миллиону
27 июня 2023

Эдуард Пичугин: Программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове будет яркой и насыщенной

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...