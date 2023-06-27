Праздник Ивана Купалы пройдёт в Полистовском заповеднике 15 июля

17:23, 27 июня 2023, ПАИ

Деревенский праздник по мотивам Ивана Купалы пройдёт в Полистовском заповеднике 15 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

Мероприятия начнутся в 16:00. Для гостей запланированы творческие мастер-классы, выступления народных коллективов, ярмарка, угощение деревенскими деликатесами, фотозона, детская программа, экологические и народные игры, в зависимости от погодных условий планируется костёр.

В этом году специальными гостями праздника станут наставники детского технопарка «Кванториум. Псков», они планируют провести занятия по раскрашиванию картинок с дополненной реальностью и рисованию 3D-ручками.

«День Ивана Купалы отмечается во время летнего солнцестояния, и многие обряды этого дня были связаны с солярными, то есть солнечными символами. Несмотря на то что Полистовский Купала пройдёт чуть позже этой даты, мы решили, что повод посмотреть на Солнце поближе всё-таки есть. Поэтому ещё одним естественно-научным мастер-классом может стать наблюдение Солнца в специальный солнечный телескоп! Такой телескоп ослабляет яркость Солнца в 1000 раз и делает возможным увидеть пятна, протуберанцы и другие детали поверхности звезды. Для проведения мастер-класса нужно ясное небо и хорошая погода, будем надеяться, она нас не подведёт», – отметили в заповеднике.

Также в программе запланированы экскурсии в музей крестьянского быта и по новому эколого-краеведческому маршруту «Люди и леса». Посетить экскурсию, которая рассказывает о традиционном быте полистовских крестьян, их взаимодействии с природой и новейшей истории этого края, можно будет по предварительной записи. Гости праздника смогут посетить деревенский храм, отправить открытку настоящей деревенской почтой, принять участие в ботаническом квесте и посетить экологический класс под открытым небом «Полистовье на ладони».