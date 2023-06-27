500 млн рублей направят в Псковской области на цифровизацию здравоохранения

15:18, 27 июня 2023, ПАИ

500 млн рублей направит Псковская область на цифровизацию услуг в сфере здравоохранения до 2024 года. Соответствующие средства регион получил из федерального бюджета благодаря участию в нацпроекте «Здравоохранение». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя регионального комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.

По словам руководителя профильного комитета, цифровизация медицины станет ключевым фактором в повышении доступности медицинских услуг, особенно для жителей отдалённых населённых пунктов.

На выделенные средства медучреждения региона оснастят современным телекоммуникационным оборудованием: локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием. Для медицинских работников организуют автоматизированные рабочие места, что позволит снизить нагрузку. Кроме того, фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет, будут использовать медицинские информационные системы. «Обеспечим защиту криптографическим оборудованием сети передачи данных, внедрим медицинские информационные системы», — уточнила Марина Гаращенко.

По её словам, в ближайшие три года в медучреждениях региона запустят несколько сервисов, которые ранее были недоступны жителям Псковской области. «На порталах удалённой записи к врачу появятся такие функции, как удалённый выбор медицинской организации для прикрепления и дальнейшего обслуживания, получения информации о действующем полисе обязательного медицинского страхования, а также запись к узким специалистам по имеющемуся от раннего посещения врача направлению», — резюмировала руководитель регионального комитета по здравоохранению.