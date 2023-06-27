Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 28 июня

15:36, 27 июня 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 28 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами, а днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов. Днем будет от +22 до +27 градусов.

Атмосферное давление прогнозируют ниже нормы.