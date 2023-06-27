Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 28 июня
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 28 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами, а днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов. Днем будет от +22 до +27 градусов.
Атмосферное давление прогнозируют ниже нормы.
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