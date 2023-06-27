Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту обнаружения ртути в Пскове

16:00, 27 июня 2023, ПАИ

Прокуратура Псковской области поставила на контроль ход и результаты проведения проверки по факту обнаружения ртути на улице Индустриальной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что ГУ МЧС России по Псковской области организовало надлежащее взаимодействие с УМВД России по городу Пскову, управлением Роспотребнадзора по Псковской области и Единой дежурно-диспетчерской службой Пскова.

В настоящее время ртуть собрали силами ООО «Экопромсервис». На месте происшествия произвели смыв с тротуара и прилегающей дороги.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области организовало выезд специалистов для проведения замеров концентрации ртути в воздухе и почве.