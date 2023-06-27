Не перевелась ещё рыба в псковских озёрах

17:53, 27 июня 2023, ПАИ

Очередной выезд на Чудское озеро, уже третий по счёту, принёс псковским рыболовам-любителям новые эмоции и неплохие уловы. В непогоду Нептун давал шанс поймать о-о-очень крупную рыбу, но…

С ночёвкой не получилось

23 июня 2023 года. Раскопельский залив, Чудское озеро. Сергей с Дмитрием звали меня поехать на рыбалку с ночёвкой. Самая короткая ночь в году, заманчиво. И именно в такое время я люблю рыбачить в Раскопельском заливе. Но отказался: «Куда ехать? С 16:00 и до полуночи по прогнозу сильный дождь. И что на берегу в такую погоду будем делать? У меня палатка маленькая, тоненькая, промокнет на раз, а в машине спать – это издевательство, а не отдых». И не поехал. С ними не поехал. А выехал из города в 2:00. И правильно сделал – следы недавно закончившегося дождя встречались на всём пути к Чудскому озеру: на гдовской дороге лужи, на берегу сыро, вся трава мокрая, крепкий ветер гоняет тучи, но дождя уже не было.

На стоянке у лесопилки возле деревни Подлипье в такую погоду оказалось неожиданно много машин и палаток. Да-а… Не запугать непогодой нашего брата-рыболова! Импровизированный лагерь уже просыпался. И я начал собираться. Минут через пятнадцать увидел, как с соседней стоянки от песчаной поляны первыми на воду вышли две лодки – наверное, это Дмитрий с Сергеем Николаевичем. Пока я ковырялся со своими лодками-моторами, и от лесопилки три, а то и четыре лодки отчалили. На воде я оказался ровно в 4:00.

С таким ветром дела не будет…

Полчаса плавания – и ничего. Пересёкся с Димой – у него в улове уже два некрупных судака. Походили вместе минут тридцать и, ничего не поймав, разошлись в разные стороны. Наверное, не судачья погода сегодня. Уж очень сильный ветер. Когда в прошлые разы клевал судак, то погода была совсем другая – и жарко было, и почти штиль. Подошёл ближе к Заячьему острову, там потише, но рыба не клевала. Хотя первую рыбу я словил именно тут – килограммовая щучка попалась на мой спиннинг. И всё. Что делать? Направил лодку к южной оконечности острова, на прошлой рыбалке мы там неплохо подловили судака. Приплыл и не верю своей затее. Здесь такой ветер, такая волна разгулялась, что весь узкий пролив между островом и берегом был сплошь в белых барашках. Да какой тут судак? При таких условиях и у хищника, и у всех других рыб и рот на замке, и жабры склеены. Но, раз я уже здесь, буду пробовать что-нибудь поймать. Прошёл метров двести против ветра, нос лодки то и дело с шумом разрезал крутые волны, и брызги дружно залетали ко мне в лодку. Хорошо, что лето сейчас, тепло, а потому сырость в лодке и промокшая одежда не сильно смущали. «Не будет сегодня дела с рыбалкой. Надо и отсюда уходить», – бродили мысли в моей голове.

На погоду обижаться не надо

Развернулся, пошёл по ветру в обратном направлении. «Опа! А ведь это поклёвка!» Спиннинг с левого борта, тот, который в держателе закреплён, круто загнулся. Выключаю скорость, беру в руки удилище и ощущаю, что попалась неплохая рыбина. Клюёт, оказывается. Через минуту возле борта замелькал силуэт знакомой рыбы. Судак! И размер неплохой, закилограммовый. Отцепил его с крючка и отправил в контейнер в компанию к ранее пойманной щучке. Пока выуживал рыбину, пока возился с ней, мою лодку сдуло с перспективного места метров на двести. Опять пошёл против ветра, прошёл метров на пятьдесят дальше, чем первый раз. Развернулся, ветер стал дуть в спину. Не прошло и минуты комфортного движения, как опять хорошая поклёвка. На этот раз сработал спиннинг, который я держал в руке. Да там ещё более серьёзный кто-то подцепился, чем десять минут назад. С этой рыбиной повозился дольше, чем с первой. И размер её был явно больше. И попутный ветер, гнавший лодку по волне, усугублял ситуацию, крутить катушку приходилось медленнее обычного, иначе можно и катушку сломать, и спиннинг. А потому тихонько, оборот за оборотом, но рыбина всё же приближалась к лодке. Неужели такой большой судак попался? Но нет, не клыкастый, а двухкилограммовая щука. Завёл её в подсачек, и вскоре зубастая также оказалась в контейнере. Ну вот, а я на ветер обижался. Прекрасный клёв. Вскоре и ещё одного судака выудил, и даже крупнее первого, в нём точно полтора килограмма.

Состязание по перетягиванию каната я проиграл…

Два круга прошли без поклёвок. Эх, на утренний клёв я на эту точку, наверное, опоздал и застал лишь его окончание. Но ничего, и такой улов уже неплохой. Западный ветер стал потише, если до этого барашки на волнах были почти сплошные, то теперь «стадо» заметно поредело. Против волны ходить стало уже более-менее комфортно. И только я с такими мыслями чуть расслабился, как рука ощутила резкое сопротивление, что-то (или кто-то) тяжёлое повисло на спиннинге – без удара, без подёргиваний и потряхиваний, как будто, как мы выражаемся, «гиря повисла». Так же и глухие зацепы ощущаются. Неужели напоролся? Выключил мотор, но лодка продолжала двигаться по инерции. Ну, значит, не зацеп! Я долго крутил катушку, с радостью ощущая редкие, но тяжёлые рывки рыбины. Вот это клёв сегодня! Минуты две, а то и больше подтягивал рыбу. Подтащил к лодке, а не поднять! И так, и этак, спиннинг по самую катушку в воде, рука чувствует, как кто-то там на другом конце шнура увесисто ворочается. Тест на прочность для спиннинга был очень серьёзный. Ничего, я потерплю, я подожду, когда ты устанешь. И только вроде бы я начал поднимать вверх этого кого-то, как спиннинг разогнулся, шнур повис… Сход. Эх! Хотя бы одним глазком посмотреть, кто же там был? Ну что ж, рыбина, на этот раз твоя взяла…

За следующие полчаса я поймал ещё пару хороших судаков и одну полуторакилограммовую щуку. Отличная рыбалка. И почти никого вокруг, лишь одна лодка неподалёку. А потом, наверное, я всё же увидел того, с кем недавно состязался в перетягивании каната. На очередном проходе ещё одна «гиря» подцепилась на мой спиннинг. Также долго я с ней возился, долго подтягивал и не мог поднять на поверхность. Но на этот раз она всё же всплыла. Ничего себе судачелло! Огромный судак с тёмной спиной тяжело ворочался среди волн. Были видны лишь два его грозных, очень похожих на драконьи, спинных плавника, и к лодке приближаться он никак не хотел. В правой руке у меня спиннинг с огромным судаком на коротком шнуре, в левой – подсачек, тяну клыкастого на себя, хочу его завести в подсак, но не получается. Судак к лодке не идёт, длины подсачека не хватает. Я тянулся-тянулся левой рукой, хотел подвести подсачек снизу под рыбину, но получилось только дотронуться до неё. И как только я это сделал, до этого неуклюже ворочавшийся судак взвился над водой, словно ужаленный, тяжело плюхнулся рядом с подсачеком и… И был таков! Обидно. Такого трофея в моей коллекции ещё не было. Но я сам виноват, ведь длина моего подсачека вполне могла быть и вдвое длиннее, и я бы дотянулся, не хватило каких-то 30 сантиметров. Но рукоятка вспомогательного инструмента в этот момент оказалась в сложенном состоянии. До этого всегда и половины длины хватало, поэтому я его и не раздвигал. А сегодня… Увы!

Чуть позже на это место пришли и оба моих товарища. У них с рыбой в этот день было не очень. Я рассказал о своих успехах, и мы около часа порыбачили вместе, но наши уловы почти не изменились.

Больше в этот день Нептун мне подарков не делал. Два раза повелитель водного царства давал мне шанс поймать огромную рыбу, а я не смог. Но не расстроился. Ну, не поймал и не поймал. Разве это главное? А главное то, что не перевелась ещё настоящая рыба в псковских озёрах.