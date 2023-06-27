До восьми лет тюрьмы грозит взяткодателям в Псковской области

16:25, 27 июня 2023, ПАИ

Органы прокуратуры области признали законными и обоснованными процессуальные решения следственного органа о возбуждении с 15 по 19 июня 2023 года четырёх уголовных дел в отношении взяткодателей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Злоумышленники обратились к должностным лицам, осуществляющим функции в сфере государственного автодорожного надзора, с вопросом освобождения их от административной ответственности за нарушение правил перевозки грузов.

За совершение незаконных действий предлагали денежное вознаграждение.

Действия подозреваемых квалифицировали по части 1 статьи 291.2 (мелкое взяточничество), части 2 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве) и части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

Санкция части 3 статьи 291 УК РФ, как наиболее тяжкого преступления, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.