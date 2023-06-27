До восьми лет тюрьмы грозит взяткодателям в Псковской области
Органы прокуратуры области признали законными и обоснованными процессуальные решения следственного органа о возбуждении с 15 по 19 июня 2023 года четырёх уголовных дел в отношении взяткодателей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Злоумышленники обратились к должностным лицам, осуществляющим функции в сфере государственного автодорожного надзора, с вопросом освобождения их от административной ответственности за нарушение правил перевозки грузов.
За совершение незаконных действий предлагали денежное вознаграждение.
Действия подозреваемых квалифицировали по части 1 статьи 291.2 (мелкое взяточничество), части 2 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве) и части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки).
Санкция части 3 статьи 291 УК РФ, как наиболее тяжкого преступления, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
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