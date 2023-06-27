Пять районов Псковской области получат дополнительные гранты на благоустройство

16:42, 27 июня 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 27 июня, провёл заседание рабочей группы при правительстве региона по итогам онлайн-голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В голосовании приняли участие 74 тысячи жителей Псковской области. По этому показателю мы на 14 % перевыполнили установленный план и на 50 % превзошли итоги прошлого года. Результат очень хороший. Из года в год люди активно голосуют, потому что видят результат – окружающее пространство становится ярче, красивее, комфортнее и интереснее», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил каждого, кто принимал участие в организации работы. Это, в первую очередь, те, кто обеспечивал информационное сопровождение на уровне региона и каждого из муниципалитетов – команды управления информационной политики и центра управления регионом (ЦУРа). Губернатор также отметил успешную работу комитета по строительству и ЖКХ в части приведения в порядок объектов-победителей.

Признательность со стороны главы региона прозвучала и в адрес волонтёрского корпуса – в период проведения голосования с населением работали порядка 500 добровольцев, в том числе в удалённых населённых пунктах. Они информировали жителей, помогали им голосовать и рассказывали, зачем это нужно. Силами волонтёров через приложение проекта ФКГС было собрано более 43 тысяч голосов.

Отдельно губернатор отметил вклад муниципальных команд, которые боролись за то, чтобы именно их территории были благоустроены. 18 муниципальных образований перевыполнили плановые показатели по участию жителей в голосовании. Наилучшие результаты показали Пыталовский, Пушкиногорский и Струго-Красненский, Красногородский и Плюсский районы. Эти муниципалитеты получат дополнительные региональные гранты на благоустройство общественных пространств или подготовку проектно-сметной документации.

В ходе заседания губернатор дал ряд поручений, которые касались дальнейшей реализации программы ФКГС в регионе. Так, комитету по строительству и ЖКХ необходимо до 1 октября включить в госпрограмму области и муниципальные программы адреса территорий-победителей, до 1 августа обсудить с гражданами и разместить в ГИС ЖКХ дизайн-проекты. Как только будут доведены лимиты, муниципальные образования смогут начать контрактовать объекты.

«Дорогие друзья, благодарю всех вас за чёткую и профессионально организованную работу. Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдаленные территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – подытожил Михаил Ведерников.

С деталями организации и проведения голосования в Псковской области выступили руководители профильного комитета, ЦУРа и ресурсного центра добровольчества.

В продолжение мероприятия губернатор отметил наиболее активных организаторов рейтингового голосования в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Им были вручены благодарственные письма правительства Псковской области.

В ходе церемонии были также премированы муниципалитеты, показавшие наилучшие результаты в голосовании. За первое место среди муниципальных районов и городских округов сертификат на один миллион рублей на выполнение дополнительных мероприятий по благоустройству территорий вручён главе Пыталовского района Вере Кондратьевой. Руководители ещё четырёх муниципалитетов – Пушкиногорского, Струго-Красненского , Красногородского и Плюсского получили сертификаты на сумму 700, 500, 400 и 300 тысяч рублей соответственно.

В этом году на голосование была вынесена 81 территория в 26 муниципальных образованиях. Ознакомиться с проектами-победителями можно на сайте.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством РФ с 2017 года. Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха происходит c учетом обращений и инициатив жителей.