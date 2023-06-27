Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Межрегиональные учения по ликвидации очага оспы овец и коз прошли в Пушкиногорском районе

Специалисты ветеринарной службы из пяти регионов России ликвидировали условный очаг оспы овец и коз на территории Пушкиногорского района. Об этом ПАИ сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области.

Фото: Газета «Пушкинский край»

В межрегиональных командно-штабных учениях приняло участие порядка 100 ветеринарных специалистов из Псковской, Новгородской, Ленинградской, Смоленской и Тверской областей.

По легенде учений, в Пушкиногорскую ветстанцию поступил звонок с информацией о том, что в одном из хозяйств у коз обнаружены признаки оспы, и три козы пало. Специалистам необходимо было быстро ликвидировать очаг и не допустить его распространения внутри региона и за его пределы. Ветеринарные специалисты выехали на место и взяли пробы биологического и патологического материала, после этого провели дезинфекцию территории. В том числе при выезде обрабатывали все транспортные средства, также проведена вакцинация животных. В результате условная вспышка оспы была успешно ликвидирована.

В профилактическом мероприятии также приняли участие представители Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, МЧС России по Псковской области, УМВД России по Псковской области и администрации района.

Отметим, что учения состоялись в рамках комплексного плана по профилактике заразных, в том числе особо опасных болезней животных, на территории Псковской области на 2023–2028 годы, утверждённого губернатором Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июня 2023

Псковские выпускники собрались на общегородской праздник
27 июня 2023

Для гостей кинофестиваля в Пскове подготовили около десяти мероприятий, не связанных с показами фильмов
27 июня 2023

В Псковской области усилят контроль над реализацией нацпроектов
27 июня 2023

В Псковском музее-заповеднике провели ознакомительную встречу для практикантов ПсковГУ
27 июня 2023

Самый кассовый фильм Индии покажут на кинофестивале в Пскове
27 июня 2023

Замеры концентрации паров ртути проведут на улице Индустриальной в Пскове
27 июня 2023

Светлана Мельникова – о гостях Псковского музея: Идём к заветному миллиону
27 июня 2023

Эдуард Пичугин: Программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове будет яркой и насыщенной

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...