Межрегиональные учения по ликвидации очага оспы овец и коз прошли в Пушкиногорском районе

18:29, 27 июня 2023, ПАИ

Специалисты ветеринарной службы из пяти регионов России ликвидировали условный очаг оспы овец и коз на территории Пушкиногорского района. Об этом ПАИ сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области.

В межрегиональных командно-штабных учениях приняло участие порядка 100 ветеринарных специалистов из Псковской, Новгородской, Ленинградской, Смоленской и Тверской областей.

По легенде учений, в Пушкиногорскую ветстанцию поступил звонок с информацией о том, что в одном из хозяйств у коз обнаружены признаки оспы, и три козы пало. Специалистам необходимо было быстро ликвидировать очаг и не допустить его распространения внутри региона и за его пределы. Ветеринарные специалисты выехали на место и взяли пробы биологического и патологического материала, после этого провели дезинфекцию территории. В том числе при выезде обрабатывали все транспортные средства, также проведена вакцинация животных. В результате условная вспышка оспы была успешно ликвидирована.

В профилактическом мероприятии также приняли участие представители Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, МЧС России по Псковской области, УМВД России по Псковской области и администрации района.

Отметим, что учения состоялись в рамках комплексного плана по профилактике заразных, в том числе особо опасных болезней животных, на территории Псковской области на 2023–2028 годы, утверждённого губернатором Псковской области.