Предстоящий кинофестиваль «Западные ворота» обсуждают в медиацентре правительства Псковской области
В медиацентре правительства Псковской области стартовала пресс-конференция, посвящённая подготовке к IV Международному кинофестивалю «Западные ворота», который пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля.
Подробности о празднике кино рассказывают генеральный продюсер фестиваля, председатель Совета директоров ООО «КиноСити» Эдуард Пичугин и программный директор фестиваля Алексей Дунаевский.
Отметим, что все новости о кинофестивале публикуются в специальном сюжете ПАИ здесь.
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27 июня 2023
Для гостей кинофестиваля в Пскове подготовили около десяти мероприятий, не связанных с показами фильмов