Предстоящий кинофестиваль «Западные ворота» обсуждают в медиацентре правительства Псковской области

18:06, 27 июня 2023, ПАИ

В медиацентре правительства Псковской области стартовала пресс-конференция, посвящённая подготовке к IV Международному кинофестивалю «Западные ворота», который пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля.

Подробности о празднике кино рассказывают генеральный продюсер фестиваля, председатель Совета директоров ООО «КиноСити» Эдуард Пичугин и программный директор фестиваля Алексей Дунаевский.

Отметим, что все новости о кинофестивале публикуются в специальном сюжете ПАИ здесь.