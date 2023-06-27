Фонтан в центре Острова возобновит работу на этой неделе

20:04, 27 июня 2023, ПАИ

Фонтан в центре Острова заработает на этой неделе. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в беседе с корреспондентом ПАИ.

Ранее в группе «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте» жительница Острова опубликовала фотографии фонтана и отметила, что он находится в ненадлежащем состоянии.

По словам главы района, фонтан не мог функционировать, так как затопило насосное оборудование, вода не уходила и был затор ливнёвки. «Сейчас сняли и достали насосы, пройдут регламентные работы, и я думаю, что на днях фонтан заработает. Ливнёвку почистят, почистят технологическое оборудование», – пояснил он.

«На этой неделе всё будет устранено», – заверил Дмитрий Быстров.