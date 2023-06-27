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Общество

В Псковской области усилят контроль над реализацией нацпроектов

Координационное совещание по обеспечению правопорядка прошло в правительстве Псковской области под председательством губернатора Михаила Ведерникова во вторник, 27 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона обсудил с участниками мероприятия организацию профилактической работы с трудными подростками. Он обратил внимание, что в прошлом году подростковая преступность снизилась почти на 20 %, а число рецидивных преступлений сократилось на 15 %. Этому способствовали, в том числе, решения, принятые Координационным совещанием ранее. «С начала текущего года мы не допустили роста основных показателей подростковой преступности», — отметил губернатор.

В числе обсуждаемых вопросов — контроль над реализацией нацпроектов в Псковской области. Михаил Ведерников обратил особое внимание, что в регионе многое сделано для отладки межведомственного взаимодействия. Губернатор призвал муниципалитеты и исполнительные органы области активнее проводить претензионную работу, которая дисциплинирует подрядчиков, а также предложил провести на эту тему семинар-совещание.

В ходе заседания прозвучали доклады о совершенствовании системы профилактики травматизма на объектах железнодорожного транспорта. Кроме того, в продолжение представители регионального управления Федеральной службы судебных приставов обратились к губернатору за содействием в совершенствовании системы видеонаблюдения на участках мировых судей. «Необходимо этот вопрос проработать. От этого зависит общественный порядок на судебных участках», — поручил профильным специалистам Михаил Ведерников.

В протоколе заседания также нашли отражения ряд поручений и рекомендаций, сформулированных губернатором по итогам рассмотрения вопросов повестки заседания.

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