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Общество

Псковские выпускники собрались на общегородской праздник

Общегородской праздник выпускников школ Пскова проходит в университетском сквере ПсковГУ сегодня, 27 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

В рамках мероприятия для молодёжи подготовили несколько площадок: фотозону, караоке, интерактивные танцы, панна-футбол, игровые консоли, солнечный телескоп, барабаны. На сцене работают ведущий и диджеи.

Официальная часть праздника началась с обращения к выпускникам главы Пскова Бориса Елкина.

«Всех поздравляю с выпуском <…> 11-е классы у нас молодцы: сдали ЕГЭ, может, не так, как хотели, но сдали. Впереди новые победы, желаю сегодня хорошо провести время, отдохнуть, и вступить в новую жизнь с новыми победами, а сейчас традиционно селфи» – сказал он.

После чего школьники сделали селфи с главой города. Особым местом притяжения стал «баннер пожеланий», где выпускники смогли оставить свой впечатления, поздравления друг другу. Своё поздравление оставил и Борис Елкин.

За музыкальную основу праздника отвечают диджеи Дмитрий Попов и Davidf, которые организуют дискотеку и устроят диджейский баттл.

Кроме того, перед выпускниками выступили кавер-группа «Образцовый квартал», солисты заслуженного коллектива народного творчества России «Театра танца «Русские узоры», танцоры из «Хоть отбавляй».

Отметим, только в Пскове отмечают праздник порядка 1 200 выпускников. Организатором мероприятия выступает администрация Пскова, городские управления культуры и образования.

Добавим, что вход на мероприятие организовали по пригласительным билетам, которые выдавали в школах.

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