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Общество

Псковичи могут принять участие в конкурсе «Стимул мечты – это сам ты»

Онлайн-акцию «Стимул мечты – это сам ты» проводит Федеральное агентство по делам молодёжи в период с 26 июня по 3 июля. Акция приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе агентства.

Целью акции является привлечение внимания широких слоёв молодёжи к проблеме потребления наркотических и иных психоактивных веществ, их негативном воздействии на психологическое и физиологическое здоровье человека и акцентирование внимания на позитивной альтернативе потреблению наркотиков, такой как здоровый образ жизни, семейные ценности, саморазвитие, карьера и достижение иных жизненных успехов. К участию в мероприятии могут присоединиться граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет.

Участники размещают в социальной сети «ВКонтакте» посты, сторис или короткие видеоролики, демонстрирующие точку зрения автора о том, что для него является стимулом жизни, позитивную альтернативу потреблению психоактивных веществ или призыв к отказу от употребления и распространения наркотических веществ.

Опубликованные участниками акции материалы должны сопровождаться хештегами: #Стимулмоеймечты2023, #Противнаркотиков2023.

В рамках акции пройдёт Всероссийский конкурс «Стимул мечты – это сам ты». Оценка конкурсных работ и подведение итогов состоится не позднее 30 июля.

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