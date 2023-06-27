В Псковской области ограничат движение транспорта в связи с проведением велогонок

20:40, 27 июня 2023, ПАИ

Первенство России на шоссе в многодневной гонке среди юниорок 17–18 лет и Всероссийские соревнования среди девушек 15–16 лет в той же дисциплине пройдут с 4 по 9 июля в Пушкинских Горах. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пушкиногорского района.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное прекращение движения транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения:

5 июля с 10:00 до 13:30 а/д «Пушкинские Горы – Петровское» (администрация Пушкиногорского района), а/д «Пушкиногорское шоссе» (улица Ленина, улица Новоржевская), а/д «Пушкинские Горы – а/д Пушкиногорское шоссе км 7+006» (улица Аэродромная), а/д «Новгородка – Пушкинские Горы», а/д «Берёзовка – Тригорское», а/д «Пушкиногорское шоссе», а/д «Кокорино – Савкина Горка», а/д «Пушкинские Горы – Носово», а/д «Пушкиногорское шоссе» (администрация Пушкиногорского района) в Пушкиногорском районе.

6 июля с 10:00 до 13:30 а/д «Пушкинские Горы – Бирюли» и 58-ОП-РЗ 58К-504 «от а/д Пушкинские Горы – Бирюли км 6+050 до дер. Крылово» в Пушкиногорском районе.

7 июля с 10:00 до 13:30 а/д «Пушкинские Горы – Носово» (администрация Пушкиногорского района), а/д «Кокорино – Савкина Горка», а/д «Пушкиногорское шоссе», а/д «Пушкинские Горы – Носово» (администрация Пушкиногорского района) в Пушкиногорском районе.

9 июля с 10:00 до 13:30 а/д «Пушкинские Горы – Петровское» (администрация Пушкиногорского района), «Пушкиногорское шоссе» (ул. Ленина, ул. Новоржевская), «Пушкинские Горы – а/д Пушкиногорское шоссе км 7+006», (улица Аэродромная), «Новгородка – Пушкинские Горы», а/д «Берёзовка – Тригорское», а/д «Пушкиногорское шоссе», а/д «Кокорино – Савкина Горка», а/д «Пушкинские Горы – Носово», а/д «Пушкиногорское шоссе» (администрация Пушкиногорского района) в Пушкиногорском районе.