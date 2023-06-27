Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области ограничат движение транспорта в связи с проведением велогонок

Первенство России на шоссе в многодневной гонке среди юниорок 17–18 лет и Всероссийские соревнования среди девушек 15–16 лет в той же дисциплине пройдут с 4 по 9 июля в Пушкинских Горах. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пушкиногорского района.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное прекращение движения транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения:

5 июля с 10:00 до 13:30 а/д «Пушкинские Горы – Петровское» (администрация Пушкиногорского района), а/д «Пушкиногорское шоссе» (улица Ленина, улица Новоржевская), а/д «Пушкинские Горы – а/д Пушкиногорское шоссе км 7+006» (улица Аэродромная), а/д «Новгородка – Пушкинские Горы», а/д «Берёзовка – Тригорское», а/д «Пушкиногорское шоссе», а/д «Кокорино – Савкина Горка», а/д «Пушкинские Горы – Носово», а/д «Пушкиногорское шоссе» (администрация Пушкиногорского района) в Пушкиногорском районе.

6 июля с 10:00 до 13:30 а/д «Пушкинские Горы – Бирюли» и 58-ОП-РЗ 58К-504 «от а/д Пушкинские Горы – Бирюли км 6+050 до дер. Крылово» в Пушкиногорском районе.

7 июля с 10:00 до 13:30 а/д «Пушкинские Горы – Носово» (администрация Пушкиногорского района), а/д «Кокорино – Савкина Горка», а/д «Пушкиногорское шоссе», а/д «Пушкинские Горы – Носово» (администрация Пушкиногорского района) в Пушкиногорском районе.

9 июля с 10:00 до 13:30 а/д «Пушкинские Горы – Петровское» (администрация Пушкиногорского района), «Пушкиногорское шоссе» (ул. Ленина, ул. Новоржевская), «Пушкинские Горы – а/д Пушкиногорское шоссе км 7+006», (улица Аэродромная), «Новгородка – Пушкинские Горы», а/д «Берёзовка – Тригорское», а/д «Пушкиногорское шоссе», а/д «Кокорино – Савкина Горка», а/д «Пушкинские Горы – Носово», а/д «Пушкиногорское шоссе» (администрация Пушкиногорского района) в Пушкиногорском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июня 2023

В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими
27 июня 2023

О развитии Псковского музея-заповедника поговорили на «Серебряном дожде». Главное
27 июня 2023

Современная и стильная система навигации появится в Псковском кремле
27 июня 2023

Около 1700 выпускников собрал общегородской праздник в Пскове
27 июня 2023

В Псковской области ограничат движение транспорта в связи с проведением велогонок
27 июня 2023

Фонтан в центре Острова возобновит работу на этой неделе
27 июня 2023

Организаторы «Западных ворот» в Пскове оценили российский кинематограф
27 июня 2023

Псковские выпускники собрались на общегородской праздник

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...