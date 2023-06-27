Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Псковской области смогут отправиться в волонтёрскую экспедицию «По пути с добром»

Регистрация на конкурс для участия в волонтёрской экспедиции «По пути с добром» от Росмолодёжи. Добро открыта до 1 августа 2023 года. Победители отправятся с 3 по 8 октября в речное путешествие на теплоходе по маршруту Волгоград – Саратов – Самара – Казань. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодёжи.

Для участия в конкурсе нужно опубликовать видео в социальной сети «ВКонтакте» в открытом доступе с хэштэгом #ПОПУТИСДОБРОМ, а также быть зарегистрированным на платформе «ДОБРО.РФ».

Работы направлены на несколько номинаций:

— видеоэкскурсия по объекту исторического или культурного наследия Российской Федерации или региона;
— видеоэкскурсия по достопримечательностям города;
— видеоэкскурсия по интересным и уникальным местам населённого пункта;
— видеоэкскурсия в учреждении культуры;
— видеоэкскурсия по особенностям удивительного мира природы;
— видеоэкскурсия о культуре и традициях народов, проживающих на территории Российской Федерации;
— видеопутешествие по России.

Участниками конкурса могут стать россияне в возрасте от 17 до 35 лет включительно, постоянно проживающие на территории России, а также молодые семьи, где одному из родителей может быть более 35 лет.

В программе экспедиции – лекции по основам волонтёрской деятельности, экскурсии, а также знакомство с теорией и практикой создания мобильного контента. Для участников будут организованы акции и флешмобы, а также комплекс добровольческих мероприятий на территориях четырёх городов: Волгограда, Саратова, Самары, Казани.

Заявки принимаются по ссылке. Организатором мероприятия выступает направление Росмолодёжь. Добро Федерального агентства по делам молодёжи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июня 2023

В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими
27 июня 2023

О развитии Псковского музея-заповедника поговорили на «Серебряном дожде». Главное
27 июня 2023

Современная и стильная система навигации появится в Псковском кремле
27 июня 2023

Около 1700 выпускников собрал общегородской праздник в Пскове
27 июня 2023

В Псковской области ограничат движение транспорта в связи с проведением велогонок
27 июня 2023

Фонтан в центре Острова возобновит работу на этой неделе
27 июня 2023

Организаторы «Западных ворот» в Пскове оценили российский кинематограф
27 июня 2023

Псковские выпускники собрались на общегородской праздник

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...