Жители Псковской области смогут отправиться в волонтёрскую экспедицию «По пути с добром»

21:00, 27 июня 2023, ПАИ

Регистрация на конкурс для участия в волонтёрской экспедиции «По пути с добром» от Росмолодёжи. Добро открыта до 1 августа 2023 года. Победители отправятся с 3 по 8 октября в речное путешествие на теплоходе по маршруту Волгоград – Саратов – Самара – Казань. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодёжи.

Для участия в конкурсе нужно опубликовать видео в социальной сети «ВКонтакте» в открытом доступе с хэштэгом #ПОПУТИСДОБРОМ, а также быть зарегистрированным на платформе «ДОБРО.РФ».

Работы направлены на несколько номинаций:

— видеоэкскурсия по объекту исторического или культурного наследия Российской Федерации или региона;

— видеоэкскурсия по достопримечательностям города;

— видеоэкскурсия по интересным и уникальным местам населённого пункта;

— видеоэкскурсия в учреждении культуры;

— видеоэкскурсия по особенностям удивительного мира природы;

— видеоэкскурсия о культуре и традициях народов, проживающих на территории Российской Федерации;

— видеопутешествие по России.

Участниками конкурса могут стать россияне в возрасте от 17 до 35 лет включительно, постоянно проживающие на территории России, а также молодые семьи, где одному из родителей может быть более 35 лет.

В программе экспедиции – лекции по основам волонтёрской деятельности, экскурсии, а также знакомство с теорией и практикой создания мобильного контента. Для участников будут организованы акции и флешмобы, а также комплекс добровольческих мероприятий на территориях четырёх городов: Волгограда, Саратова, Самары, Казани.

Заявки принимаются по ссылке. Организатором мероприятия выступает направление Росмолодёжь. Добро Федерального агентства по делам молодёжи.