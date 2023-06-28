Ревизия: Подчеркнуть красоту или изменить привычный образ приглашает студия Color Profi
Хотите подчеркнуть вашу индивидуальную красоту или же, наоборот, кардинально изменить свой привычный образ? День за днём студия красоты Color Profi воплощает в жизнь мечты своих клиентов. Мастера студии учтут все пожелания клиентов, а если это необходимо — дадут советы и рекомендации.
Color Profi предлагает полный перечень парикмахерских услуг: стрижки женские, мужские, детские, любые сложные окрашивания, химические завивки, химическое выпрямление волос, укладки, окрашивание бровей и ресниц, а также маникюр и педикюр.
Перед любым сложным окрашиванием мастера студии красоты проводят бесплатную консультацию, во время которой знакомятся с пожеланиями клиента, оценивают состояние волос.
Сохранить красоту волос поможет косметика от торговой марки Estel, которую клиенты студии красоты могут приобрести в магазине «Мир красоты».
Продавцы-консультанты «Мира красоты» познакомят посетителей с ассортиментом и помогут подобрать продукцию магазина.
В перерыве между услугами клиентов ждет угощение — наивкуснейший кофе из кондитерской «Миндальное счастье». А впервые посетившего студию красоты клиента — подарок, мини-продукт от Estel.
Реклама. ИП Кирьянов Владимир Александрович
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