Ревизия: Подчеркнуть красоту или изменить привычный образ приглашает студия Color Profi

11:13, 28 июня 2023, ПАИ

Хотите подчеркнуть вашу индивидуальную красоту или же, наоборот, кардинально изменить свой привычный образ? День за днём студия красоты Color Profi воплощает в жизнь мечты своих клиентов. Мастера студии учтут все пожелания клиентов, а если это необходимо — дадут советы и рекомендации.

Color Profi предлагает полный перечень парикмахерских услуг: стрижки женские, мужские, детские, любые сложные окрашивания, химические завивки, химическое выпрямление волос, укладки, окрашивание бровей и ресниц, а также маникюр и педикюр.

Перед любым сложным окрашиванием мастера студии красоты проводят бесплатную консультацию, во время которой знакомятся с пожеланиями клиента, оценивают состояние волос.

Сохранить красоту волос поможет косметика от торговой марки Estel, которую клиенты студии красоты могут приобрести в магазине «Мир красоты».

Продавцы-консультанты «Мира красоты» познакомят посетителей с ассортиментом и помогут подобрать продукцию магазина.

В перерыве между услугами клиентов ждет угощение — наивкуснейший кофе из кондитерской «Миндальное счастье». А впервые посетившего студию красоты клиента — подарок, мини-продукт от Estel.





Реклама. ИП Кирьянов Владимир Александрович