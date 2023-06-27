В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими

22:29, 27 июня 2023, ПАИ

В Псковской области простились с семью военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ













Псковская область простилась с лейтенантом Антоном Золотовым, сержантом Игорем Королёвым, младшим сержантом Дмитрием Игнатенковым, младшим сержантом Максимом Степановым, рядовым Сергеем Агеевым, рядовым Антоном Елецким и рядовым Сергеем Литвиновым.

«Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», – написал глава региона.