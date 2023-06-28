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Два псковских лётчика погибли при подавлении попытки военного мятежа

Два псковских лётчика погибли при подавлении попытки военного мятежа. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

Скриншот из видеообращения

«События выходных надолго останутся у всех в памяти. На наших глазах вспыхнул и быстро прогорел вооружённый мятеж, который грозил перерасти в братоубийственный конфликт с большим количеством жертв», – сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что беда прошла мимо, а тонкая, профессиональная, дипломатичная работа целого ряда ведомств спасла сотни, если не тысячи жизней.

«Но жертвы всё же были. Те самые герои-лётчики, о которых вчера говорил в своём обращении президент. Среди них были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона, экипаж Ка-52: подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников», – уточнил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что лётчики, верные присяге, сделали всё, чтобы уберечь страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников.

«Чтобы не происходило в России – в ключевые моменты истории мистическим образом всегда появляются герои, которые встают на защиту своей страны, своего народа. И защищают. Иногда ценой собственной жизни. Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных», – заключил Михаил Ведерников.

26 июня президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам РФ поблагодарил военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Он отметил, что мужество, самопожертвование павших героев-лётчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий.

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