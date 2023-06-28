14 псковских военнослужащих погибли в Белгородской области

23:25, 27 июня 2023, ПАИ

14 псковских военнослужащих погибли в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

«Ещё одно тяжёлое событие, о котором нужно сказать – это прощание с военнослужащими из Великих Лук, Псковского, Великолукского, Новосокольнического, Пустошкинского и Опочецкого районов», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона уточнил, что они погибли в начале месяца при атаке ДРГ на Белгородскую область. Похороны проходили на прошлой и на этой неделе.

«К сожалению, это не последние траурные мероприятия. На данный момент нам известно как минимум о 14 погибших в те дни. Хочу выразить искренние соболезнования близким наших бойцов, отдавших жизнь за Родину на белгородской земле», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что они настоящие герои, которые не дрогнули в трудный час перед лицом превосходящих сил противника.

«Выстояли и доказали, что, как бы ни было трудно, победа будет за нами. Родным окажем всю необходимую помощь. Они всегда могут на нас рассчитывать», – заключил Михаил Ведерников.