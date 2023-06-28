Троих псковичей вернули из плена в рамках обмена

23:54, 27 июня 2023, ПАИ

Троих псковских военнослужащих вернули из плена в рамках обмена после атаки ДРГ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

«Некоторые наши бойцы тогда попали в плен. Нам известно о десяти. Их показывала украинская пропаганда и её пособники из числа предательских вооружённых формирований. Тогда же появился резонансный ролик с предложением в адрес губернатора Белгородской области об обмене на нейтральной территории. Как мы теперь знаем, никакого «справедливого обмена» боевики из псевдорусских террористических организаций и не предполагали, это была банальная ловушка», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что было сделано всё возможное, чтобы форсировать переговоры об обмене псковских пленных.

«Большое содействие в этом оказал наш сенатор Андрей Анатольевич Турчак. Обычно такие обмены занимают месяцы. Троих наших военнослужащих уже обменяли. Это произошло не вчера. Родственники давно оповещены, но мы решили не делать из этого сенсацию, потому что момент для всех очень непростой. Там тоже есть свои процедуры, которые проводит контрразведка. Тем не менее трое бойцов были вызволены. И это самое главное», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также рассказал, что некоторые псковские военнослужащие находятся на лечении и реабилитации.

«Некоторые наши ребята, по понятным причинам точные цифры не называю, находятся на лечении и реабилитации в лучших медицинских учреждениях в Белгородской области и в Санкт-Петербурге. Общими усилиями им оперативно была обеспечена квалифицированная помощь», – рассказал Михаил Ведерников.