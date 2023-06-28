Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Особенности информирования о псковских военнослужащих назвал губернатор

Особенности информирования по текущим событиям и о псковских военнослужащих назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

Скриншот из видеообращения

«Событий много. Наши военнослужащие, мобилизованные, добровольцы, бойцы ЧВК доблестно сражаются за будущее нашей страны по многим направлениям, во многих подразделениях. Конечно, мы не можем детально рассказывать о судьбе всех наших бойцов. Понимаю, что тяжело оставаться в неведении относительно судьбы своих близких. Но многие данные мы просто не имеем права разглашать», – объяснил Михаил Ведерников.

Он отметил, что вместе с тем дефицит информации порой стараются заполнить те, кто обслуживает интересы противника. 

«Своими публикациями они всегда стремятся вызвать озлобленность и панику среди населения, создать почву для недоверия к официальным органам власти. Призываю не помогать врагу и не доверять тому, что они подают под соусом независимой журналистики. У нас было много поводов убедиться в том, что «зависимость» от западных кураторов у них прямая и постоянная. Мы все видели, как они радовались началу военного мятежа, и как загрустили, когда кровопролитие не случилось. Этих людей мы хорошо знаем, они желают нам только зла. Относитесь к ним соответственно», – сказал губернатор. 

Он заверил, что региональные власти следят за ситуацией и оказывают максимально возможную помощь. «Пусть и далеко не всегда публично», – подчеркнул губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 июня 2023

ВИДЕО. Губернатор Псковской области выпустил очередное видеообращение к жителям региона
28 июня 2023

Особенности информирования о псковских военнослужащих назвал губернатор
27 июня 2023

14 псковских военнослужащих погибли в Белгородской области
27 июня 2023

Два псковских лётчика погибли при подавлении попытки военного мятежа
27 июня 2023

В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими
27 июня 2023

О развитии Псковского музея-заповедника поговорили на «Серебряном дожде». Главное
27 июня 2023

Современная и стильная система навигации появится в Псковском кремле
27 июня 2023

Около 1700 выпускников собрал общегородской праздник в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...