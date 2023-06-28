Особенности информирования о псковских военнослужащих назвал губернатор

00:10, 28 июня 2023, ПАИ

Особенности информирования по текущим событиям и о псковских военнослужащих назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

«Событий много. Наши военнослужащие, мобилизованные, добровольцы, бойцы ЧВК доблестно сражаются за будущее нашей страны по многим направлениям, во многих подразделениях. Конечно, мы не можем детально рассказывать о судьбе всех наших бойцов. Понимаю, что тяжело оставаться в неведении относительно судьбы своих близких. Но многие данные мы просто не имеем права разглашать», – объяснил Михаил Ведерников.

Он отметил, что вместе с тем дефицит информации порой стараются заполнить те, кто обслуживает интересы противника.

«Своими публикациями они всегда стремятся вызвать озлобленность и панику среди населения, создать почву для недоверия к официальным органам власти. Призываю не помогать врагу и не доверять тому, что они подают под соусом независимой журналистики. У нас было много поводов убедиться в том, что «зависимость» от западных кураторов у них прямая и постоянная. Мы все видели, как они радовались началу военного мятежа, и как загрустили, когда кровопролитие не случилось. Этих людей мы хорошо знаем, они желают нам только зла. Относитесь к ним соответственно», – сказал губернатор.

Он заверил, что региональные власти следят за ситуацией и оказывают максимально возможную помощь. «Пусть и далеко не всегда публично», – подчеркнул губернатор.