Открыта онлайн-запись к врачам Псковской областной клинической больницы
Открыта онлайн-запись к врачам Псковской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
Специальная форма создана на обновленном сайте больницы. Онлайн-заявки обрабатываются в рабочие дни с 8:30 до 15:00. Заявки, поступившие после 15:00, обрабатываются на следующий день.
Онлайн-запись проводится здесь.
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