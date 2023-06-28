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Общество

Открыта онлайн-запись к врачам Псковской областной клинической больницы

Открыта онлайн-запись к врачам Псковской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Специальная форма создана на обновленном сайте больницы. Онлайн-заявки обрабатываются в рабочие дни с 8:30 до 15:00. Заявки, поступившие после 15:00, обрабатываются на следующий день.

Онлайн-запись проводится здесь.

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