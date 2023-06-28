Ребят 14-17 лет набирают на бесплатные смены «Время героев» три псковских лагеря

07:25, 28 июня 2023, ПАИ

На базе детских лагерей «Дружба», «Ленок» и «Чайка» в Псковской области для подростков 14-17 лет начинаются военно-патриотические смены «Время героев». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

В рамках смен молодежь будет осваивать основы национальной безопасности РФ, огневой, тактической, инженерной подготовки, тактической медицины, организации связи, а закрепит результаты на военно-спортивных играх.



Также ребята и девушки будут участвовать в днях воинской славы и уроках мужества, общаться с ветеранами Великой Отечественной войны и специальной военной операции, изучать историю России на примерах подвигов советских и российских солдат и офицеров, добровольцев и волонтеров.



Путевки полностью финансируются за счет средств федерального бюджета. Подробности о том, как получить путёвку, есть здесь.