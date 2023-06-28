Расширен состав российско-белорусского университетского союза на базе ПсковГУ

09:00, 28 июня 2023, ПАИ

Расширен состав консорциума «Российско-белорусский университетский союз «Вместе» на базе ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Подписание соответствующих документов состоялось вчера в Уфе на X Форуме регионов России и Белоруссии. Новыми участниками консорциума стали Брестский государственный технический университет и Белорусско-российский университет.

«Консорциум «Вместе» базируется на ценностях, которые всегда объединяли вузы России и Республики Беларусь. Он основан на уникальных практиках и опыте каждого университета – участника консорциума. Межвузовское международное объединение позволит укрепить и расширить наши контакты в сфере образования, науки и молодежной политики», – отметила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Кроме того, договоренности о вступлении в консорциум достигнуты с Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы, Витебским государственным ордена Дружбы народов медицинским университетом, Полоцким государственным университетом имени Евфросинии Полоцкой, Республиканским молодежным центром при Министерстве образования Республики Беларусь, а также Московским государственным юридическим университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Напомним, консорциум «Российско-белорусский университетский союз «Вместе» создан на базе ПсковГУ в марте этого года. Первыми в состав консорциума вошли Псковский государственный университет и три белорусских вуза: Белорусский национальный технический университет, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. По словам главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, инициатива направлена на формирование единого международного научно-образовательного пространства и развитие молодежной политики в университетах через расширение межвузовского сетевого взаимодействия.