Крест для купола печорской церкви Святого Лазаря изготовили петербургские реставраторы

09:07, 28 июня 2023, ПАИ

В реставрационных мастерских Санкт-Петербурга по старинному образцу изготовили крест для купола церкви Святого Лазаря в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Крест выполнен из меди, покрыт сусальным золотом. Он заменит плохо сохранившийся, выполненный из черного металла, который установили несколько десятилетий назад. На конструкцию купола после реставрации возвращены золотые звезды, покрытые сусальным золотом.

Закончены работы по гидроизоляции и гидроусилению фундаментов церкви. Укреплены стены подклетов, на которых построено здание. Специалисты приступили к устройству полов в подвалах. Продолжается реставрация здания.

Памятник культурного наследия федерального значения «Лазаревская церковь» (1800 г., по своему состоянию перед реставрацией) - один из сложнейших объектов в ансамбле.