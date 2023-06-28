Соблюдение правил парковки в Пскове будет контролировать «Дозор»

09:22, 28 июня 2023, ПАИ

На улицах Пскова запустили пилотный проект компании «Ангелы IT» по использованию мобильных комплексов «Дозор». Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Это специальные устройства, которые автоматически фиксируют нарушения в сфере благоустройства и передают сведения в административную комиссию. На их основе возбуждается административное производство, и нарушителю направляется постановление о наложении штрафа.

«Начали тестирование комплекса с парковки на газонах. В перспективе можно запрограммировать аппарат на фиксацию неубранных сосулек, снега, мусора», – отметил глава города.