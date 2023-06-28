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Общество

Соблюдение правил парковки в Пскове будет контролировать «Дозор»

На улицах Пскова запустили пилотный проект компании «Ангелы IT» по использованию мобильных комплексов «Дозор». Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Это специальные устройства, которые автоматически фиксируют нарушения в сфере благоустройства и передают сведения в административную комиссию. На их основе возбуждается административное производство, и нарушителю направляется постановление о наложении штрафа.

«Начали тестирование комплекса с парковки на газонах. В перспективе можно запрограммировать аппарат на фиксацию неубранных сосулек, снега, мусора», – отметил глава города.

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