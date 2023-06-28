До 26 градусов прогреется воздух в Пскове 28 июня

09:40, 28 июня 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 28 июня, сообщает официальный телеграм-канал.

В регионе пройдут кратковременные дожди. Будет дуть умеренный ветер восточных направлений.

Температура воздуха по области днем составит от +22 до +27, ночью – от +9 до +14.

В Пскове днём будет кратковременный дождь, ночью без существенных осадков. Температура днем составит от +24 до +26, ночью – от +12 до +14.

В Великих Луках также прогнозируются кратковременные дожди. Температура днем от +22 до +24, ночью от +11 до +13.