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Общество

8 из 10 псковичей считают себя счастливыми – опрос

8 из 10 псковичей считают себя счастливыми людьми. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ

81% опрошенных считают себя счастливыми людьми: каждый четвертый (26%) в этом абсолютно убежден, а 55% скорее счастливы. Однозначно несчастными себя называют только 3%, скорее несчастными — 16%.

Чем выше доход респондентов, тем чаще они сообщают о полной гармонии с собой и миром: среди зарабатывающих более 80 тысяч рублей полностью счастливых вдвое больше, чем среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей (33% против 17% соответственно). В сервисе отметили, что ощущать себя однозначно несчастными больше свойственно мужчинам, чем женщинам (7% против 3%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего абсолютно счастливыми людьми себя называют медицинские сестры (48%), менеджеры по закупкам (42%) и учителя (33%). Полностью уверены в собственном несчастье чаще всего секретари (27%) и юристы (25%).

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