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Общество

В Госдуме предложили организовать курсы для учителей по общению в соцсетях

В России необходимо запустить образовательный проект, в рамках которого учить преподавателей правильно вести соцсети и создавать свой позитивный имидж. С подобной инициативой к Минпросвещения обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщает газета «Известия».

Она считает, что такие навыки должны помочь повысить статус педагога в глазах учеников и их родителей.

«Образ учителя складывается из навыка самопрезентации, умения поддерживать коммуникацию с обучающимися и их родителями, внешнего вида педагога. Значительное влияние на имидж преподавателя оказывают навыки ведения социальных сетей», – обратила внимание депутат.

При этом в регионах местные власти уже реализуют подобные проекты, напомнила Лантратова. Например, учителя посещали такие тренинги в Вологде в рамках пилотного проекта «Имиджмейкинг современного педагога».

«Данный проект получил крайне положительные отзывы от учителей», – рассказала депутат.

В Минпросвещения оценку инициативе давать не стали, но отметили, что курс цифровой грамотности является одним из самых популярных среди учителей, которые повышают квалификацию. Также ведомство указало, что уже работает над повышением навыков учителей по общению в соцсетях, но в несколько ином формате: с 2022 года при министерстве работает Совет учителей-блогеров, в который вошли 26 педагогов. Задачей совета является распространение лучших педагогических практик.

«В настоящий момент проект масштабируется: ведется работа по созданию региональных советов учителей-блогеров», – сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

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