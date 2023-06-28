Пострадавшие на производстве псковичи с 1 июля будут получать страховые выплаты на карту «МИР»

10:16, 28 июня 2023, ПАИ

Ежемесячные страховые выплаты жителям Псковской области, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, будут перечисляться на банковскую карту платежной системы «МИР» с 1 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда.

Там отметили, что требование оформить карту «МИР» касается только тех, кто сейчас получает выплаты на карты международных платежных систем (Visa или MasterCard). Если же пособия псковичи получают иным способом, обращаться в банк не нужно.

Так, например, не нужно оформлять новую карту тем, кто получает ежемесячные выплаты на счет по вкладу или через почтовое отделение и желает сохранить данный способ получения средств.

Отметим, что сегодня на учете в региональном отделении состоят 1320 получателей ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве. «Об изменении порядка доставки каждый из них был оповещен сотрудниками отделения задолго до 1 июля. Поэтому большинство обладателей карт международных платежных систем Visa или MasterCard успели оформить карту «МИР», а затем заявить о смене реквизитов», – отметили в Соцфонде.

Подать заявление с указанием нового номера карты можно лично в клиентской службе Социального фонда России по Псковской области или направить его по почте. Заявление оформляется в свободной форме. По всем вопросам можно обратиться в отделение фонда по телефону: 700205.