Гроза и порывистый ветер ожидаются завтра в Псковской области
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 29 июня. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, завтра днём в регионе местами возможны грозы.
В четверг на территории Псковской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем местами грозы. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.
Температура по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днем – от +22 до +27.
Атмосферное давление низкое. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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