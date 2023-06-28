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Общество

Гроза и порывистый ветер ожидаются завтра в Псковской области

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 29 июня. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, завтра днём в регионе местами возможны грозы.

В четверг на территории Псковской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем местами грозы. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.

Температура по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днем – от +22 до +27.

Атмосферное давление низкое. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

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