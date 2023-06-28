Концерты и спектакли будут проходить каждую субботу для жителей и гостей Пушкиногорья

15:07, 28 июня 2023, ПАИ

Еженедельные концерты классической музыки и литературно-музыкальные спектакли ждут гостей и жителей Пушкиногорья с 1 июля. Об этом сообщает ТИЦ Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Каждую субботу посетители зелёной гостиной дома-музея Осиповых-Вульф могут услышать произведения русских и зарубежных поэтов и музыкантов XIX–XX столетий. Для зрителей выступят музыканты всероссийских и международных музыкальных конкурсов Людмила Трушталевская (фон Крюденер-Струве), Леонид Еремин, Наталия Кривенок, Александра Чекмак, Кристина Евдокимова, мастера художественного слова Анна Яковлева и Дмитрий Ефименко.

В программе встреч концерты «Лампада полная любви…», «Вейте, вайи! Флейты, пойте!», «Любимая классика», «Поцелуй лета», «Белой акации гроздья душистые: любимые старинные романсы», а также литературно-музыкальный спектакль по повести А. С. Пушкина «Метель».