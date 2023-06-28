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Общество

Акция «Каникулы с Общественным советом» прошла в Пскове

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» представители Управления Госавтоинспекции Псковской области капитан полиции Елена Степанова и лейтенант полиции Эдгар Агаджанян совместно с представителем Общественного совета при УМВД России по Псковской области Кристиной Викентьевой навестили детей в летнем лагере Псковской общеобразовательной школы-интерната. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Основной задачей мероприятия стало формирование у детей навыков безопасного поведения на проезжей части, правильного поведения на дороге в различных неожиданных ситуациях, а также закрепление основных правил дорожного движения.

Полицейские провели с детьми увлекательную беседу в игровой форме. Дети узнали, что при переходе дороги обязательно нужно смотреть по сторонам, поняли, что на проезжей части игры не допустимы.

Кроме того, инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Елена Тихановец и общественник Кристина Викентьева рассказали ребятам о мерах безопасности в период летних каникул и о недопустимости нахождения в позднее время суток на улице без сопровождения законных представителей, об опасности игр во время купания.

С помощью загадок и викторин полицейские повторили с ребятами основные положения дорожной грамоты. В игровой форме для детей были разобраны значения сигналов светофора и дорожных знаков. После этого ребята примерили на себя роль автоинспектора. Ребятам показали, как устроена патрульная автомашина ДПС, продемонстрировали, как работает громкоговорящее устройство и проблесковые маячки.

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