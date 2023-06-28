Звание заслуженного работника лесного хозяйства предлагают учредить в Псковской области

11:01, 28 июня 2023, ПАИ

Инициатива об учреждении звания «Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области» поступила на рассмотрение депутатского корпуса от губернатора региона Михаила Ведерникова. Спикер регионального парламента Александр Котов направил законопроект для предварительного обсуждения в комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

«У нас регион не самый лесной, если сравнивать с Карелией или Сибирью, тем не менее лесная отрасль в Псковской области достаточно развита, и в ней трудится много настоящих профессионалов своего дела. Это лесничие, добросовестные лесозаготовители, сотрудники организаций, занимающихся лесоустройством и лесовосстановлением, преподаватели учебных заведений, где готовят профессиональные кадры для лесного хозяйства», – прокомментировал законопроект председатель комитета Андрей Козлов.

Депутат обратил внимание, что ситуация с кадрами в лесной отрасли непростая – зарплата в государственных лесничествах не привлекает молодых специалистов. «Мы уже не раз обращались в федеральные органы власти с просьбой обеспечить достойный уровень оплаты труда лесничих в бюджетных организациях. Престиж этой профессии необходимо повышать. Безусловно, учреждение регионального звания «Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области» – один из шагов в этом направлении», – отметил Андрей Козлов и заверил, что депутаты будут и дальше добиваться от федерации повышения заработной платы работников лесного хозяйства.

Согласно законопроекту, почётное звание может быть присвоено работникам организаций лесного хозяйства независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Удостоенным звания гражданам будет выплачено единовременное государственное пособие в размере 25 тысяч рублей.