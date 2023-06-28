Развитие креативных способностей обсудят в центре «Мой бизнес»

10:57, 28 июня 2023, ПАИ

На площадке центра «Мой бизнес» 4 июля с 15:00 до 17:00 пройдет мастер-класс «Развитие креативных способностей». Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

На занятии произойдет важное смешение теоретического научного материала по вопросам необходимости развития креативных способностей и практическое применение существующих практик генерации творческих идей. В течение 2 часов участники занятия не только определятся с вектором и необходимостью развития себя и своих коллективов в креативном русле, но и смогут потренировать процесс появления творческих идей.

В рамках мастер-класса «Развитие креативных способностей» будут разобраны пять наиболее популярных методик генерации креативных идей, проведены упражнения, направленные на личностное саморазвитие, а также представлена информация о возможности привлечения на свои творческие инициативы дополнительного финансирования как организациям, так и физическим лицам.

Спикер — кандидат социологических наук СИ РАН, эксперт федеральных и региональных грантовых конкурсов, ивент-специалист, автор победных творческих и креативных проектов Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив и Росмолодежи Олеся Назарой.

Мероприятие адресовано самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего предпринимательства. Регистрация по ссылке. Мероприятие бесплатное.

Место проведения: конференц-зал центра «Мой бизнес», ул. Гоголя, 14, 1 этаж.