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Общество

Псковские полицейские провели для школьников мастер-класс по изготовлению светоотражателей

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову организовали для воспитанников МБУ ДО «Детский центр «Надежда» занятие, на котором они самостоятельно изготавливали светоотражающие элементы: фигурки животных, фруктов, предметов. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

После завершения работы подопечные пообещали прикрепить свои поделки к одежде или рюкзакам, чтобы быть заметными в тёмное время суток. Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову ещё раз напомнили им о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

В ведомстве отметили, что аварии, в которых пострадавшими оказываются пешеходы, отмечены и на территории областного центра. Для предотвращения подобных происшествий все участники дорожного движения должны быть предельно внимательными и дисциплинированными.

«Как известно, специально для пешеходов есть и дополнительное средство защиты – световозвращатели, которые помогают водителям своевременно заметить человека на дороге в тёмное время суток. Добавим, что в период летних школьных каникул с целью снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма сотрудниками Госавтоинспекции для маленьких пешеходов проводятся различные тематические конкурсы, викторины, игры, направленные на пропаганду соблюдения требований ПДД, воспитания навыков безопасного поведения на улице», – подчеркнули в Госавтоинспекции.

 

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