Наталье Ильиной присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»

11:25, 28 июня 2023, ПАИ

Ректору ПсковГУ Наталье Ильиной присвоено почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации, сообщили ПАИ в вузе.

Государственная награда присвоена руководителю вуза «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».

«Наталья Ильина – ведущий российский учёный-биолог, педагог, доктор биологических наук, профессор, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, преподаватель высшей школы со стажем работы более 20 лет, автор (соавтор) более 230 публикаций, в том числе 198 научных статей, 22 учебно-методических работ, шести монографий, обладатель семи авторских свидетельств, трёх патентов Российской Федерации на изобретения», – отметили в ПсковГУ.

В 2021 году под руководством Натальи Ильиной Псковский государственный университет вошёл в число получателей базовой части гранта по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», представив концепцию развития с сетевой моделью университета, в которой заявлено два стратегических проекта. Первый стратегический проект «Российско-Белорусский университетский союз «Вместе» направлен на создание единого научно-образовательного пространства для реализации задач молодежной политики Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь.

По результатам реализации второго проекта «Научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области» создадут комплекс образовательных продуктов, инфраструктуру, кадровое и методическое обеспечение для организации центра непрерывной подготовки медицинских кадров на базе университета и сокращения кадрового дефицита в первичном звене здравоохранения Псковской области.

На данный момент ПсковГУ является также национальным оператором и исполнителем ряда значимых федеральных проектов («Без срока давности», «Летний университет») и региональным партнером федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», в рамках которого осуществляется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для граждан, ищущих работу или планирующих сменить род своей деятельности.

Наталья Ильина – член экспертного совета по управлению экономикой знаний при комитете по образованию и науке Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, эксперт федерального учебно-методического объединения высшего образования «Образование и педагогические науки», руководитель образовательной программы по биологии в инновационном научно-технологическом центре «Сириус», член жюри заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии, председатель Совета ректоров вузов Псковской области, председатель Псковского областного отделения Русского географического общества.