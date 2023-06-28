Наталье Ильиной присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»
Ректору ПсковГУ Наталье Ильиной присвоено почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации, сообщили ПАИ в вузе.
Государственная награда присвоена руководителю вуза «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».
«Наталья Ильина – ведущий российский учёный-биолог, педагог, доктор биологических наук, профессор, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, преподаватель высшей школы со стажем работы более 20 лет, автор (соавтор) более 230 публикаций, в том числе 198 научных статей, 22 учебно-методических работ, шести монографий, обладатель семи авторских свидетельств, трёх патентов Российской Федерации на изобретения», – отметили в ПсковГУ.
В 2021 году под руководством Натальи Ильиной Псковский государственный университет вошёл в число получателей базовой части гранта по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», представив концепцию развития с сетевой моделью университета, в которой заявлено два стратегических проекта. Первый стратегический проект «Российско-Белорусский университетский союз «Вместе» направлен на создание единого научно-образовательного пространства для реализации задач молодежной политики Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь.
По результатам реализации второго проекта «Научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области» создадут комплекс образовательных продуктов, инфраструктуру, кадровое и методическое обеспечение для организации центра непрерывной подготовки медицинских кадров на базе университета и сокращения кадрового дефицита в первичном звене здравоохранения Псковской области.
На данный момент ПсковГУ является также национальным оператором и исполнителем ряда значимых федеральных проектов («Без срока давности», «Летний университет») и региональным партнером федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», в рамках которого осуществляется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для граждан, ищущих работу или планирующих сменить род своей деятельности.
Наталья Ильина – член экспертного совета по управлению экономикой знаний при комитете по образованию и науке Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, эксперт федерального учебно-методического объединения высшего образования «Образование и педагогические науки», руководитель образовательной программы по биологии в инновационном научно-технологическом центре «Сириус», член жюри заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии, председатель Совета ректоров вузов Псковской области, председатель Псковского областного отделения Русского географического общества.
Наталье Ильиной присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»