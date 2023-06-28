Медики-кибернетики ПсковГУ защитили выпускные квалификационные работы на отлично

12:45, 28 июня 2023, ПАИ

Защита выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся на направлении «Медицинская кибернетика», прошла в институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В состав экзаменационной комиссии вошли председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная, главврач Детской областной клинической больницы Анна Митюшкина и преподаватели института. Результаты своих исследований с рекомендациями по их внедрению в практику здравоохранения представили четыре выпускника.

Комиссия единогласно оценила работы молодых специалистов на оценку «отлично». Марина Гаращенко поздравила выпускников со сдачей итоговой аттестации и добавила, что с таким результатом можно быть уверенным в реализации стратегии цифровой трансформации отрасли «Здравоохранение» на плановый период до 2030 года.

Галина Неваленная подчеркнула важность того, что все четыре выпускника цифровых технологий в медицине остаются работать в Псковской области.

Выпускница Дарья Васильева планирует после прохождения аккредитации трудоустроиться в Псковскую областную клиническую больницу, где проходила практику. Валерию Диденко ждут в Псковском областном клиническом центре психиатрии и наркологии, где она уже начала строить свою профессиональную карьеру в качестве медицинского статистика. Никита Иванов планирует вернуться в Псковский областной онкологический диспансер после ординатуры по лучевой диагностике, а молодого специалиста Константина Гвоздева сразу после защиты ВКР пригласила на работу в Детскую областную клиническую больницу председатель ГЭК Анна Митюшкина.

«Появление современных лечебно-диагностических центров, центров оказания высокотехнологической медицинской помощи и многое другое требует для работы подготовки специалистов в области медицинской кибернетики, – добавила декан медицинского факультета ПсковГУ Марина Галактионова. – В этой научной области разрабатываются механизмы коррекции процессов жизнедеятельности, улучшаются методы распознавания тяжелых заболеваний на самых ранних стадиях патологического процесса. Специальность «медицинская кибернетика» использует принципы взаимодействия систем при разработке технологий управления в здравоохранении и практической медицине».

Добавим, торжественное вручение дипломов и принятие присяги врача России состоится 30 июня в «Точке кипения» ПсковГУ.